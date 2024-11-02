Важны число часов и класс водителя: в Гортрансе объяснили, кто зарабатывает больше 130 тысяч

На зарплату водителей в ЕМУП «Гортранс» влияет количество отработанных часов, а также класс водителя – чем он выше, тем больше сотрудник получает.

В пресс-службе мэрии напомнили, что месячная норма часов для любого работника в стране составляет 160 часов. Однако любой специалист имеет право на сверхурочные при соблюдении определенных условий. Водитель общественного транспорта должен проводить за рулем не более 4,5 часа подряд (минимальный перерыв – 45 минут), а между сменами отдыхать 12 часов. За каждый час переработки сверх смены сотрудник получает в два раза больше обычной ставки.

Водители Гортранса делятся на три класса: чем дольше и лучше специалист работает, тем выше его класс и доход.

Гортранс привел статистику выплат по итогам сентября, в которой учитывались и класс водителя, и число отработанных часов.

1-й класс: 75 380₽ (за 168 часов) и 134 503₽ (за 234 часа);

2-й класс: 70 137₽ (за 154 часа) и 119 255₽ (за 232 часа);

3-й класс: 54 425₽ (за 160 часов) и 115 143₽ (за 234 часа).

«Работников, имеющих третий класс, в Гортрансе большинство. Однако, как видно, получают они не сильно меньше, чем специалисты с большим стажем и более высокой категорией. Поэтому средний показатель для водителей автобусов в Гортрансе составляет около 107 тысяч рублей», – резюмировали в МУПе.

Как уже сообщал «Новый День», по итогам октября средний доход сотрудников в ЕМУП «Гортранс» составил: 107 224 рубля – водители автобусов; 81 776 – водители троллейбусов; 86 791 – водители трамваев; 70 030 – кондукторы; 69 101 – технические работники. Максимальный показатель для водителей автобусов составил около 140 000 рублей и 107 000 – для водителей троллейбусов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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