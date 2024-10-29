На Урале отменили закон об обманутых дольщиках

Депутаты свердловского заксобрания признали утратившим силу закон о помощи обманутым дольщикам. По данным парламентариев, эта проблема в регионе полностью решена.

«На сегодняшний день такое явление, как обманутые дольщики, в Свердловской области ликвидировано. Далеко не все регионы полностью справились с этой задачей. Надеюсь, нам больше не придется с этим столкнуться», – сказал бывший мэр Екатеринбурга, вице-спикер заксо Аркадий Чернецкий.

Как уже сообщал «Новый День», с момента принятия закона о поддержке обманутых дольщиков в июне 2011 года в реестр нуждающихся в поддержке было включено 893 человека. По информации областного минстроя, на сегодняшний день все они уже получили помощь.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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