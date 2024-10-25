В Свердловской области отменят закон об обманутых дольщиках

В Свердловской области планируют признать утратившим силу региональный закон об обманутых дольщиках. Это связано с тем, что всем людям из этой категории оказана необходимая помощь.

Как сообщает пресс-служба заксо, этот вопрос рассмотрел профильный комитет по жилищной политике. Его председатель Валентин Лаппо пояснил, что в Свердловской области функции по формированию и ведению реестра обманутых дольщиков были закреплены за департаментом Государственного жилищного и строительного надзора. В августе 2017 года губернатором была создана координационная межведомственная комиссия для обеспечения координации исполнения регионального плана-графика «проблемных» объектов.

«С момента принятия закона о поддержке обманутых дольщиков в июне 2011 года в реестр нуждающихся в поддержке было включено 893 человека. По информации областного министерства строительства и развития инфраструктуры, на сегодняшний день из реестра исключены сведения обо всех гражданах в связи с оказанием необходимой поддержки. С января 2024 года формирование реестра завершено», – подчеркнул Валентин Лаппо.

Депутаты предложили признать областной закон о поддержке граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков, утратившим силу.

Напомним, в Екатеринбурге было несколько скандалов с обманутыми дольщиками. Один из самых крупных – с ЖК на Щербакова, 20. Этом дом примечателен тем, что на нем долгое время была видна надпись «Путин, помоги» – ровно до тех пор, пока глава государства не приехал в столицу Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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