Уральские депутаты задумались о запрете алкоголя в отдельных городах

Свердловские депутаты не исключают принятия дополнительных ограничений по продаже алкоголя. Такие запросы с мест уже поступают, заявила сегодня на брифинге в заксо спикер Людмила Бабушкина.

«У нас много обращений по поводу того, чтобы принять закон, который позволял бы в целом муниципалитетам, населенным пунктам объявлять о себе, как о территориях здорового образа жизни, вообще запрещать продажу алкогольной продукции. Мы сейчас рассматриваем эти предложения, их достаточно много. Уже есть практика в других регионах. Всесторонне рассмотрим, ну и потом вам расскажем, о том, какие решения принимают рабочие группы, профильный комитет», – рассказала Людмила Бабушкина журналистам.

Как уже писал «Новый День», сегодня утром депутаты единогласно поддержали запрет на ночную торговлю алкоголем навынос в заведениях, расположенных в жилых домах – кроме баров, ресторанов и кафе.

О необходимости принятия таких ограничений заявила министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова. «Сегодня в Свердловской области, как и в других регионах России, актуальна проблема деятельности таких организаций, которые с 8 до 23 часов работают как магазины, а после – как объекты общественного питания. Таким образом, в круглосуточном режиме продается слабоалкогольная продукция навынос. Посетители этих так называемых объектов общественного питания нередко в ночное время нарушают покой жильцов многоквартирных домов, на первых этажах или вблизи которых они расположены», – сказала министр.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube