Депутаты единогласно поддержали запрет на ночные «наливайки»

Заксобрание Свердловской области единогласно поддержало в первом чтении запрет на ночную торговлю алкоголем навынос в заведениях, расположенных в жилых домах – кроме баров, ресторанов и кафе.

О необходимости принятия таких ограничений заявила министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова. «Сегодня в Свердловской области, как и в других регионах России, актуальна проблема деятельности таких организаций, которые с 8 до 23 часов работают как магазины, а после – как объекты общественного питания. Таким образом, в круглосуточном режиме продается слабоалкогольная продукция навынос. Посетители этих так называемых объектов общественного питания нередко в ночное время нарушают покой жильцов многоквартирных домов, на первых этажах или вблизи которых они расположены», – сказала министр.

По словам Анны Кузнецовой, только в ее министерство за 3 года поступило порядка 400 жалоб от уральцев на работу таких «наливаек».

На сегодняшнем заседании законопроект примут во втором и третьем чтениях. Однако в силу он вступит только с марта 2025 года. До этого заксобрание должно будет принять еще один закон – о штрафах за нарушение первого. Депутат Вячеслав Вегнер уже предложил наказывать владельцев таких заведений по-крупному – сразу на 20 млн рублей. Кроме того, законодатели разработают специальную методичку, по которой проверяющие, например, участковые уполномоченные полиции, смогут отличить «наливайку» от обычного ночного кафе.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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