Надо ли на Урале ограничить продажу алкоголя двумя часами в день? Отвечают депутаты

С нового года в Вологодской области вступит в силу закон, резко ограничивающий розничную продажу алкоголя. В рабочие дни купить его можно будет только в течение двух часов в сутки, с 12:00 до 14:00. «Новый День» спросил у уральских законодателей, надо ли принимать такие же меры в Свердловской области. Все опрошенные сказали, что не являются сторонниками жестких запретов.

Вячеслав Вегнер, депутат заксо Свердловской области

«Ни в коем случае. Это приведет к ухудшению ситуации, суррогаты выйдут на рынок. Подпольная торговля и производство выйдут на первый план. Будет катастрофически расти количество отравившихся. Мое мнение – в нашем регионе ограничений достаточно. Дальнейшее ужесточение приведет к всплеску черного рынка и производства. Бороться надо не с алкоголем, а за идеологию здорового образа жизни через развитие культуры, особенно на селе, и физической культуры. А у нас ассигнование на культуру – с гулькин нос, по остаточному принципу».

Алексей Свалов, депутат заксо Свердловской области

«Ни к чему хорошему это не приведет. В Вологодской области, насколько я знаю, сильное падение рождаемости, убыль населения, поэтому они и пошли в сторону ограничения. Но мы все это уже проходили. Народ отреагирует ростом количества отравлений, будут пить разную сивуху, которую можно будет найти в ларьках.

Я бы не сказал, что Свердловская область – лидер по злоупотреблению алкоголем. Кроме того, любое ограничение надо контролировать. Как это будут делать в Вологде – для меня большой секрет, думаю, органам внутренних дел и без того есть чем заняться. Бороться надо с причиной. Как только люди будут жить чуть лучше, пить станут меньше. И, конечно, очень важна пропаганда здорового образа жизни. Мы этому уделяем очень большое внимание».

Андрей Кузнецов, депутат Госдумы от Свердловской области

«Мне сложно сказать за Вологодскую область, какая там история борьбы с алкоголем. Но мое мнение – слишком резкие торможения в любом процессе чреваты разрушительными последствиями. Нужны разумность и постепенность. Да, доступность алкоголя – это большая проблема. Доступность приводит к привычке, привычка – к злоупотреблениям. И борьба за трезвый образ жизни – одна из важнейших задач властей всех уровней. Но борьба должна быть поэтапной, как и ограничения, чтобы люди могли перестроить свои привычки. И, конечно, без идеологии, без духовного воспитания, духовного роста народа все эти меры будут приводить только к протестам и конфликтности. В Екатеринбурге, еще в свердловский период, были примеры, как народ вышел на улицы, когда его лишили алкоголя. Можно сегодня над этим шутить, но тогда властям было не до шуток. Я бы начал с идеологии. С примера самой власти. Нужно задавать пример и отучать людей от алкогольного одобрения. Например, в Госдуме с некоторых пор алкоголь не продается – это решение депутатов.

Я считаю, что нужно реально обеспечивать и контролировать ограничения, которые уже действуют, и убрать такое явление, как наливайки в жилом секторе. Нужно реально бороться с распитием в общественных местах. А жесткие ограничения по времени – надо смотреть, как это пойдет в Вологодской области, если будет успешно, можно будет и на Урале...»

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Как уже сообщал «Новый День», с 1 марта 2025 года в Свердловской области вступит в силу запрет на ночную торговлю алкоголем навынос в заведениях, расположенных в жилых домах, – кроме баров, ресторанов и кафе.

О необходимости принятия таких ограничений заявила министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова. «Сегодня в Свердловской области, как и в других регионах России, актуальна проблема деятельности таких организаций, которые с 8 до 23 часов работают как магазины, а после – как объекты общественного питания. Таким образом, в круглосуточном режиме продается слабоалкогольная продукция навынос. Посетители этих так называемых объектов общественного питания нередко в ночное время нарушают покой жильцов многоквартирных домов, на первых этажах или вблизи которых они расположены», – сказала министр.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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