Комитет заксо одобрил запрет на ночную торговлю алкоголем в «наливайках»

Комитет заксо по аграрной политике и земельным отношениям одобрил законопроект о дополнительных ограничениях по продаже алкоголя.

Как рассказал «Новому Дню» депутат Вячеслав Вегнер, комитет рекомендует заксобранию запретить ночную торговлю алкоголем навынос в заведениях, которые с 8:00 до 23:00 функционируют как магазины, а с 23:00 до 8:00 – как предприятия общепита, таким образом нарушая областной закон о ночной торговле спиртным. После вступления закона в силу такое право останется только у тех заведений, которые соответствуют принятым стандартам кафе, баров и ресторанов – по площади, ассортименту товаров и т.д.

Согласно проекту, закон о «наливайках» должен будет вступить в силу с 1 марта 2025 года. До этого заксобрание должно будет принять еще один закон – о штрафах за нарушение первого. Вячеслав Вегнер уже предложил наказывать владельцев таких заведений по-крупному – сразу на 20 млн рублей. Кроме того, законодатели разработают специальную методичку, по которой проверяющие, например, участковые уполномоченные полиции, смогут отличить «наливайку» от обычного ночного кафе.

Напомним, ранее о необходимости принятия таких ограничений заявила министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова. «Сегодня в Свердловской области, как и в других регионах России, актуальна проблема деятельности таких организаций, которые с 8 до 23 часов работают как магазины, а после – как объекты общественного питания. Таким образом, в круглосуточном режиме продается слабоалкогольная продукция навынос. Посетители этих так называемых объектов общественного питания нередко в ночное время нарушают покой жильцов многоквартирных домов, на первых этажах или вблизи которых они расположены», – сказала министр.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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