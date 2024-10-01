Законопроект о «наливайках» в жилых домах поступил в региональный парламент

В заксобрание поступил разработанный правительством законопроект, направленный на запрет ночной розничной продажи алкоголя в так называемых наливайках. Полноценные рестораны и бары не пострадают.

Законодатели предлагают такую формулировку: «На территории Свердловской области розничная продажа пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, осуществляется только в таких объектах общественного питания, как рестораны, бары, кафе».

Как уже сообщал «Новый День», о необходимости принятия такого закона ранее заявила министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.

«Сегодня в Свердловской области, как и в других регионах России, актуальна проблема деятельности таких организаций, которые с 8 до 23 часов работают как магазины, а после – как объекты общественного питания. Таким образом, в круглосуточном режиме продается слабоалкогольная продукция навынос. Посетители этих так называемых объектов общественного питания нередко в ночное время нарушают покой жильцов многоквартирных домов, на первых этажах или вблизи которых они расположены», – сказала министр.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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