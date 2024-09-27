Ресторанам и барам запретят по ночам продавать алкоголь навынос

Правительство Свердловской области предлагает запретить продавать по ночам алкоголь в розницу ресторанам, барам и кафе, расположенным в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, сообщает ДИП.

«Сегодня в Свердловской области, как и в других регионах России, актуальна проблема деятельности таких организаций, которые с 8 до 23 часов работают как магазины, а после – как объекты общественного питания. Таким образом, в круглосуточном режиме продается слабоалкогольная продукция навынос. Посетители этих так называемых объектов общественного питания нередко в ночное время нарушают покой жильцов многоквартирных домов, на первых этажах или вблизи которых они расположены», – заявила министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.

В ДИПе уточнили, что употреблять алкоголь в заведениях по ночам запрещать не будут – его просто нельзя будет выносить на улицу.

В ближайшее время законопроект направят на рассмотрение депутатам регионального заксобрания.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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