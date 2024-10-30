Евгений Куйвашев в три раза увеличил подъемные молодым медикам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение об увеличении в три раза единовременного пособия на обзаведение хозяйством выпускникам медицинских вузов и колледжей, которые устроились работать в государственные больницы.

Как сообщили в ДИПе, молодые специалисты, которые начали карьеру в сельской местности, уже начали получать выплаты по 150 тысяч рублей, в остальных территориях размер пособия составил 100 тысяч рублей. Ранее размер выплат составлял, соответственно, 50 и 35 тысяч рублей.

«Одно из основных требований для получения социальной выплаты – поступление на работу в государственные учреждения здравоохранения в год окончания учебы в медицинской образовательной организации. Данное место трудовой деятельности должно стать основным для работника на протяжении не менее чем трех лет. Для получения «подъемных» медицинскому или фармацевтическому специалисту необходимо обратиться в кадровую службу по месту работы», – уточнили в ДИПе.

Добавим, что в регионе действуют и другие формы оказания социальной помощи медикам, прибывшим на работу в сельские населенные пункты. Им выплачивается единовременная компенсация в сумме от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей; действует программа компенсации аренды жилых помещений; в населенных пунктах с численностью жителей до 100 тысяч человек выделяются социальные выплаты на строительство (реконструкцию) индивидуальных жилых домов, приобретение жилых помещений врачам и средним медицинским работникам.

Кроме того, как уже писал «Новый День», по инициативе Евгения Куйвашева в регионе уделяется особое внимание ранней профориентации детей, формированию интереса к профессии медика. В уральских городах действуют профильные медицинские классы, которые знакомят школьников с профессией врача.

Например, 29 октября ученики, пришедшие на плановую экскурсию в городскую больницу Асбеста, стали свидетелями того, как медики спасли жизнь 61-летнему пациенту. Стоя за стеклом операционной, подростки увидели, как у поступившего в медучреждение пациента с инфарктом наступила клиническая смерть. Врачи реанимировали уральца и в ходе экстренного вмешательства восстановили проходимость сосудов сердца, чтобы наладить кровоток.

«Сегодняшняя экскурсия в отделение рентгенохирургии окончательно убедила меня в правильности выбора профессии. Теперь я уверен, что действительно хочу стать врачом. Быстрая командная работа хирургов меня просто поразила, а мысль о том, что на моих глазах только что спасли жизнь человека, стала решающей для моего будущего», – рассказал один из участников экскурсии, ученик медкласса, который мечтает стать сосудистым хирургом.

После профильных медицинских классов подростки могут воспользоваться механизмом целевого обучения, чтобы им легче было поступить в медицинские вузы или колледжи. Подробнее об этом рассказывал «Новому Дню» куратор этого направления в минздраве Денис Демидов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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