Целевики + наставники – минздрав рассказал о работающей схеме для решения кадровой проблемы в медицине

Набор в вузы и колледжи на медицинские специальности увеличивается каждый год. Такова федеральная установка, врачи самых разных специальностей, медсестры необходимы как в крупных городах, так и в небольших поселках. Одним из действенных способов последних лет стал целевой набор в медучреждения. Чем нынешние «целевики» отличаются от «советских», сколько это стоит в 2024 году и как еще поддерживают на местах вернувшихся молодых специалистов – «Новому Дню» рассказал куратор данного направления в региональном Минздраве Денис Демидов.

– Денис Александрович, работа с целевиками со времен СССР как-то поменялась?

– Да, конечно, она серьезно поменялась. Сейчас мы делаем упор на то, чтобы набирать будущих молодых специалистов в те территории, где у нас есть в них наибольшая потребность. Кроме того, мы нацелены на то, чтобы дать возможность будущим студентам, выпускникам школ из этих же городов поступить и получить среднее специальное или высшее образование на территории Свердловской области и вернуться молодым специалистом туда, где он вырос, руководствуясь принципом «где родился – там и пригодился». Молодой человек должен иметь возможность как специалист работать и помогать своим родным, близким, всем людям, там, где он вырос. В этом контексте мы и рассматриваем будущих абитуриентов и студентов.

– Планы по целевикам минздрав формирует исходя из запросов с территорий? Любая больница может обратиться в минздрав и подать свои пожелания по молодым специалистам? Могут ли больницы заказывать себе в штат врачей конкретных специальностей?

– Списки кандидатов для поступления на обучение по целевому направлению формируются комиссией Министерства здравоохранения Свердловской области с учетом потребностей государственных учреждений здравоохранения. Но надо понимать, что обучение в медицинском вузе – процесс длительный, 6 лет. В результате приобретаются специальности «Лечебное дело» или «Педиатрия» как основные. Возможные должности для выпускника: врач участковый педиатр, врач участковый терапевт, врач приемного покоя или врач выездной бригады. На этих должностях нужно отработать в соответствии с условиями договора о целевом обучении 3 года или 5 лет. Для того чтобы стать хирургом, травматологом, офтальмологом и т.д. необходимо в дальнейшем получить образование по программе высшего образования в ординатуре. Поступление в ординатуру также возможно на основе договора о целевом обучении. Срок обучения 2 года. Срок отработки в государственном учреждении здравоохранения 3 года.

В процессе обучения мы даем студентам возможность выбрать, кем он захочет стать, к чему лежит его душа. Есть те направления, где нужно работать руками – хирургия, травматология, акушерство и гинекология, врачи реанимаций, сотрудники скорой помощи – где сиюминутно от компетенции специалиста зависит жизнь человека. А есть врачи, являющиеся обладателями колоссальных теоретических знаний, это врачи терапевтических специальностей: кардиологи, неврологи, гематологи, онкологи, и перечислять можно бесконечно. Кроме того, сейчас востребованы профессии, связанные с обработкой данных – широко применяются цифровые технологии в рентгенологии, в радиологии. Здесь студент тоже может активно реализоваться и стать настоящим востребованным специалистом.

– Сколько сейчас стоит подготовка целевика в УГМУ?

– Стоимость обучения в УГМУ по программам специалитета составляет порядка 170 тысяч рублей за один учебный год, по программе ординатуры – 210 тысяч рублей за учебный год.

– Сколько целевик по завершении учебы должен отработать на месте?

– После завершения учебы студент, заключивший договор о целевом обучении за счет федерального или областного бюджета, обязан заключить трудовой договор и работать в медучреждении, указанном в договоре, в должности врача по специальности, полученной в ходе обучения, 3 года по федеральной программе и 5 лет – по региональной.

– По среднему медицинском звену целевой набор в больницы таким же образом осуществляется?

– Да, все происходит примерно таким же образом. У нас в области действует достаточно большая филиальная сеть медицинского колледжа, она представлена практически во всех крупных межмуниципальных центрах, и в них у нас есть все данные по запросу медицинских специальностей. Например, на «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Медико-профилактическое дело», «Лабораторная диагностика», «Фармацевтика» и так далее. Мы в первую очередь делаем упор на фельдшеров, которые могут работать и в первичном звене, и на станциях скорой медицинской помощи, и конечно, на наших медсестер, которые являются незаменимыми помощниками врачей. В случае со средним медперсоналом территории тоже отправляют в минздрав свои пожелания по количеству новых специалистов, и мы стараемся этот спрос удовлетворить. Целевой набор работает очень эффективно.

– Заметил ли минздрав тенденцию, которая наблюдается сейчас и в других отраслях? Что школьники, закончив 9 классов и сдав ОГЭ, идут дальше получать образование в училища, колледжи и техникумы?

– Да, такая тенденция наблюдается в медицинском колледже. Варианты есть разные: кто-то приходит после 9 класса, кто-то – сознательно после 11 класса за средним профессиональным образованием, кто-то приходит учиться, не поступив в УГМУ, не пройдя по конкурсу. Для тех, кто хочет продолжить образование и после колледжа поступить в университет, – в УГМУ набираются отдельные группы для обучения, которые учатся на год меньше. Повторюсь, варианты для развития специалиста есть самые разные, все пути открыты. Мы даем возможность поступать всем, кто хочет учиться и развиваться.

– После пандемии коронавирусной инфекции не увеличился ли спрос на медицинское образование?

– У нас стабильный спрос на обучение, сказать, что был какой-то скачок – я не могу. Поступает каждый год примерно одинаковое количество абитуриентов и в колледж, и в университет. Но есть федеральная установка на ежегодное увеличение набора по медицинским специальностям. Динамика каждый год у нас по этому показателю – умеренно прогрессивная.

– Как оценивают на местах, условно говоря, качество целевиков, поступающих на работу после обучения? Может ли больница обратиться с претензиями, что получила, в конечном счете, например, не то, что запрашивала?

– Мы стремимся к тому, чтобы в наших медучреждениях была полная преемственность, поэтому мы отрабатываем систему наставничества. У нас практически в каждой больнице разработано соответствующее положение о наставниках. Оно позволяет доплачивать специалисту, который работает и берет себе «учеников», и тем самым способствует более спокойному вхождению молодого специалиста в коллектив учреждения и адаптации его на рабочем месте.

Университет – это все равно по большей части теоретическое обучение, а практический опыт человек все-таки получает на рабочем месте. И когда молодой специалист, студент, заканчивающий, допустим, сейчас шестой курс, понимает, что он приходит в больницу, с которой уже знаком – он там проходил практику, он знает своего наставника, он в курсе, чем он будет заниматься, примерно полагает, какой у него будет график работы, и он представляет, как к нему расположен коллектив, то, несомненно, это положительные моменты для начала трудовой деятельности.

Сейчас у нас появилась и возможность трудоустройства стажеров на втором году обучения в ординатуре. Молодой специалист по желанию может трудоустроиться на втором году ординатуры и полноценно трудиться, проходя обучение на рабочем месте и получая за это заработную плату врача-стажера. И когда целевик получит диплом об окончании ординатуры и аккредитацию по специальности, он будет уже полноценным специалистом и членом команды свой больницы.

– Есть ли данные о том, сколько целевиков после отработки в больнице остаются в ней работать и продолжать карьеру?

– Министерство проводит ежеквартальный мониторинг трудоустройства выпускников-целевиков, чтобы контролировать исполнение ими обязательств по договорам трудоустройства. Так что целевиков, повторюсь, никто не бросает. Кроме того, по выпускникам, уезжающим в населенные пункты Свердловской области, мы видим для себя задачу объяснить, что именно там у них есть возможность быстрее развиться, получить более высокие компетенции, потому что там они будут на передовой. Там людям дают возможность работать, расти, вырасти до заведующего отделением, а то и до главного врача…

– Цифры по целевому набору на этот год уже известны?

– По направлению идет рост показателей год от года. И спасибо большое нашему губернатору Евгению Куйвашеву за то, что органы власти региона слышат наши потребности, поддерживают нас. Губернатор глубоко погружается в кадровые вопросы, во все нюансы и особенности, чтобы создать для медиков максимально комфортные условия для жизни и работы.

– Федеральные программы «Земский врач» и «Земский фельдшер», а также представление жилья для медработников в территориях – это помогает решать кадровый вопрос в областных медучреждениях?

– Конечно, все меры соцподдержки – и федеральные, и региональные, очень помогают решать кадровые вопросы в медицинских учреждениях области. Когда даются жилье и подъемные, которые являются для молодого специалиста опорой и фундаментом, решаются, в том числе и демографические вопросы. Стабильная зарплата и понимание того, каким будет завтрашний день и твое будущее, – это дает спокойствие, и специалист начинает хорошо и качественно работать, там, где он родился и вырос.

Екатеринбург, Елена Васильева

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