Женщина похитила ребенка знакомой, чтобы досадить ей

В Каменске-Уральском 50-летняя женщина обвиняется в похищении чужого ребенка. Мотивом преступления стала личная неприязнь к знакомой.

По данным следственного комитета, утром 31 июля 2024 года обвиняемая в алкогольном опьянении ворвалась в квартиру знакомой, где находился ее девятилетний сын. В грубой форме она приказала ребенку одеваться и следовать за ней. Мальчик исполнил требование женщины. Затем обвиняемая позвонила знакомой и сообщила, что ее сын находится с ней.

Мать ребенка обратилась в полицию. «Сотрудники территориального ОВД прибыли на место происшествия и, последовательно связываясь по телефону с подозреваемой, выяснили, где она находится. После чего женщину удалось задержать, освободив при этом маленького пленника», – рассказал подробности пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Отмечается, что обвиняемая вместе с похищенным мальчиком успела пройти несколько километров. Как сообщили в пресс-службе областного СК, женщине инкриминируют преступления по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение несовершеннолетнего» и ч. 1 ст. 139 УК РФ «Нарушение неприкосновенности жилища». Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась.

Каменск-Уральский, Ангелина Сергеева

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