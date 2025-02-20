Женщину приговорили к 6 годам колонии за похищение ребенка у знакомой

В Каменске-Уральском вынесли приговор 50-летней женщине, которая, чтобы досадить знакомой, увела из дома ее 9-летнего сына.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, обвиняемую признали виновной в похищении несовершеннолетнего и незаконном проникновении в жилище. Ее приговорили к 6 годам 1 месяцу лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Как уже писал «Новый День», инцидент произошел утром 31 июля 2024 года. Пьяная фигурантка ворвалась в квартиру знакомой, с которой была в ссоре. Женщины дома не было, только ее 9-летний сын. Тогда злоумышленница в грубой форме приказала ребенку одеваться и следовать за ней. Мальчик исполнил требование женщины. Затем обвиняемая позвонила знакомой и сообщила, что ее сын находится с ней.

Мать ребенка обратилась в полицию. «Сотрудники территориального ОВД прибыли на место происшествия и, последовательно связываясь по телефону с подозреваемой, выяснили, где она находится. После чего женщину удалось задержать, освободив при этом маленького пленника», – рассказал подробности пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

С похищенным мальчиком женщина успела пройти несколько километров.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube