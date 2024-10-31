В Екатеринбурге задержаны участники преступной группы, похитившие подростков ради выкупа

История с похищением двух подростков в Екатеринбурге получила продолжение. Как сообщили в региональном управлении ФСБ, вымогательством и шантажом занималась организованная преступная группа. Ее участники задержаны.

«Управлением ФСБ России по Свердловской области пресечена деятельность преступной группы, специализирующейся на организации разбойных нападений в отношении жителей Екатеринбурга, совершаемых общеопасным способом», – сообщили в силовом ведомстве.

Напомним, в июле 28-летний мужчина подошел к двум подросткам 15 и 16 лет на остановке общественного транспорта на Уктусе. Угрозами он заставил ребят пойти с ним в его квартиру, и там стал требовать деньги – 300 тысяч рублей с каждого. На допросе мужчина рассказал, что пытался обвинить несовершеннолетних в незаконном обороте наркотиков, угрожал им пистолетом и забрал у них два телефона. Юноши связались со своими родственниками, и похитителю перечислили на карту 30 тысяч рублей. После этого он отпустил подростков, а вскоре был задержан.

В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по п.п. «д», «ж», «з», ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение двух и более лиц, в том числе в отношении заведомо несовершеннолетнего из корыстных побуждений», ч. 1 ст. 163 УК РФ «Вымогательство». Также правоохранительные органы изучают факты, указывающие на причастность задержанных к противоправной деятельности, предусмотренной ст. 210 УК РФ «Участие в преступном сообществе».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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