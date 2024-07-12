В Екатеринбурге уголовник похитил двух подростков

В Екатеринбурге ранее судимый 28-летний мужчина похитил двух подростков 15 и 16 лет. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщил официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, преступление было совершено 9 июля. Злоумышленник подошел к подросткам на остановке общественного транспорта на Уктусе и угрозами заставил пойти с ним к нему в квартиру. Там он стал требовать у юношей деньги – несколько десятков тысяч рублей. Чтобы получить их, подростки позвонили родственникам.

Получив деньги, злоумышленник отпустил похищенных. В тот же день его задержали.

Фигуранту предъявлено обвинение в похищении двух заведомо несовершеннолетних из корыстных побуждений и вымогательстве, теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых рассказал, что в спецоперации по установлению личности похитителя были задействованы сыщики уголовного розыска, сотрудники ОП-13, регионального УФСБ и бойцы СОБР Росгвардии. Подозреваемого задержали на улице Рощинской. Это местный житель, 1996 г.р., официально не трудоустроенный, ранее дважды судимый за незаконный оборот наркотиков. Свою вину он не отрицал и дал признательные показания.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела по факту похищения подростков.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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