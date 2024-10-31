В Свердловской области официально завершен пожароопасный сезон

Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов подписал приказ о завершении пожароопасного сезона в регионе, сообщил департамент информационной политики.

По сравнению с 2023 годом площадь лесных пожаров на территории Среднего Урала снизилась в 350 раз. Чтобы оперативно выявлять возгорания в труднодоступных местах, Уральская авиабаза регулярно проводила авиамониторинг лесов. С шести аэродромов, разбросанных по Свердловской области, лесные пожарные совершили 300 вылетов.

«Успешно показала себя в работе вся новая спецтехника, которую приобрели для Уральской авиабазы. Мы активно работали над профилактикой возгораний в лесах Свердловской области. Сотрудники лесничеств, МЧС, полиции и администраций муниципалитетов провели более 15,5 тысячи патрульных рейдов, предотвращая нарушения пожарной безопасности. Комплексная работа, направленная на сохранение лесов региона, принесла свои плоды», – заявил Денис Мамонтов.

Отметим, в этом году авиалесоохране очень помогла погода – холодный май и достаточно дождливая первая половина лета сократили количество и площадь природных пожаров до минимума. Уже в конце июля в Свердловской области был отменен особый противопожарный режим, ограничения действовали только в некоторых муниципалитетах.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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