«Мы попали в идеальный шторм» – директор Уральской авиабазы о массовых пожарах 2023 года

Свердловская область в 2023 году пережила самый тяжелый пожароопасный сезон за всю свою историю. На регион пришлась треть всех природных пожаров Уральского федерального округа – более тысячи возгораний в лесах на площади 350 тысяч га. Очаги в регионе тушили 24 тысячи человек. При этом в Свердловской области только 46 пожаров из 100 ликвидировались в первые сутки. Это самый низкий показатель среди всех регионов УрФО.

«В этом году мы попали в идеальный шторм. Все плохие обстоятельства сошлись вместе. Была многолетняя засуха, на протяжении трех лет снижался уровень грунтовых вод. Весной рано сошел снег, а перепады дневных и ночных температур способствовали снижению влажности воздуха. Обычно пожароопасный сезон у нас начинается с 15 апреля, но в этом году первые термоточки мы фиксировали уже в начале марта – это было сжигание сухой травы на сельскохозяйственных землях. Май прошел почти без дождей, а летом были температурные рекорды жары, плюс еще сильная ветровая нагрузка. Все это сказалось на лесопожарной обстановке», – рассказал на пресс-конференции и.о. директора Уральской базы авиационной охраны лесов Илья Секерин.

По его словам, во второй половине лета леса начали гореть из-за грозовой активности. Порядка 14% возгораний случилось из-за удара молнии. Причем такие пожары чаще всего возникают в труднодоступной болотистой местности на севере и северо-востоке области.

«Такие пожары мы тушим только авиационным способом. То есть доставляем на вертолетах пожарных десантников, они на месте вручную делают минполосу для отжига. Только своими силами с такой огромной работой не справиться, поэтому привлекали коллег из других регионов. Опыт 2023 года показал нам слабые места, и теперь мы планируем приобрести гусеничную технику, которая поможет тушить лесные пожары в труднопроходимых местах», – пояснил Илья Секерин.

Он также отметил помощь добровольцев в тушении пожаров. «Этот тяжелый год научил нас быстро организовывать работу со всеми участниками процесса – МЧС, волонтеры. Вопрос не в количестве человек, а в качестве работы. Волонтеры должны обязательно проходить обучение и выполнять указания профессиональных пожарных. Потому что тушение лесного пожара – опасная работа, а жизнь человека намного важнее», – считает директор Уральской авиабазы.

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Валерий Казаков сообщил, что в этом году 510 раз возникала угроза распространения лесного пожара на населенные пункты. Сотрудники МЧС и авиалесоохраны заблаговременно останавливали огонь, но в одном случае это сделать не удалось – в поселке Шайдуриха. По результатам проверок в регионе было выявлено 1334 нарушения требований пожарной безопасности в 602 поселениях. Наибольшее количество нарушений нашли в Серовском, Сосьвинском, Гаринском округах и Нижнесергинском муниципальном районе.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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