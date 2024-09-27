Площадь лесных пожаров в Свердловской области уменьшилась в 350 раз

В Свердловской области резко сократилось количество лесных пожаров по сравнению с «огненным» 2023 годом. Если в прошлом году от пожаров пострадало более 350 тысяч га леса, то в этом году горела всего тысяча гектаров. Более половины – 58% лесных пожаров – произошли по вине человека, отметил на пресс-конференции заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Сергей Евко.

Специалисты планируют до конца года восстановить около 31 тысячи гектаров леса в регионе. По словам Евко, на Урале в основном высаживают сибирскую ель и сосну. Также в рамках акции «Сохраним лес» дети на территории школ сажают лиственницы, кедры, дубы и сирень. «Посаженный лес не остается просто так, в диком состоянии. В течение 10 лет за ним будут ухаживать лесничие», – отметил спикер.

Ранее «Новый День» писал, что причиной резкого уменьшения пожаров стали погодные условия: холодный май и достаточно дождливая первая половина лета.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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