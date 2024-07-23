В Свердловской области почти перестали гореть леса. Помогла погода

В Свердловской области резко сократилось количество лесных пожаров по сравнению с «огненным» 2023 годом. Как сообщил региональный министр природных ресурсов и экологии Денис Мамонтов, с начала пожароопасного сезона было зарегистрировано 150 природных возгораний, что в шесть раз меньше показателей прошлого года. Площадь пожаров при этом уменьшилась примерно в 300 раз.

Хорошим подспорьем для авиалесоохраны стал холодный май и достаточно дождливая первая половина лета. Порядка 85% возникающих пожаров удалось потушить в первые сутки. Погодные условия позволили отменить особый противопожарный режим на территории Свердловской области уже в конце июля. Однако в более 20 муниципалитетах ограничения все еще действуют.

Как пояснил государственный инспектор по пожарному надзору ГУ МЧС региона Константин Семериков, при снятии противопожарного режима допускается сжигание мусора и приготовление пищи на открытом огне. Но жителям в любом случае необходимо соблюдать правила безопасности. Сжигать сухостой разрешается в металлической бочке на расстоянии не менее 7,5 метра от строений. Жарить шашлыки на мангале можно на расстоянии 5 метров от построек, при этом нужно иметь под рукой емкости с водой или огнетушитель.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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