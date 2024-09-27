«Черных» лесорубов на Урале стало меньше

Свердловская область вошла в топ-5 регионов России по снижению незаконной рубки: свердловчане на 35% меньше стали рубить леса. Об этом рассказал на пресс-конференции заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Сергей Евко.

Также, по словам заместитель начальника Департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Сергея Куплевацкого, более чем в три раза сократился объем незаконной рубки по УрФО. Так, в прошлом году было зарегистрировано 150 тысяч кубометров нелегально добытой древесины, а в этом – 40 тысяч.

Как ранее писал «Новый День», специалисты планируют до конца года восстановить около 31 тысячи га леса в регионе. По словам Евко, на Урале в основном высаживают сибирскую ель и сосну. Также в рамках акции «Сохраним лес» дети на территории школ сажают лиственницу, кедр, дуб и сирень.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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