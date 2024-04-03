Власти опровергли заявления лесных пожарных о нехватке денег и снаряжения

В правительстве Свердловской области опровергают слова сотрудников Уральской авиабазы тушения лесов, что у них нет снаряжения, а зарплаты – низкие.

Департамент информполитики цитирует министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Дениса Мамонтова. «Заработная плата лесных пожарных за три года выросла больше, чем на 20%. В частности, в октябре 2023 года прошла повышенная индексация окладов на 10,9% всех сотрудников Уральской авиабазы. Зарплата зависит от ряда факторов: должности, классности, объема выполненной работы. Средняя заработная плата лесных пожарных Уральской авиабазы составляет от 40 до 80 тысяч рублей. Во время максимальных пиков горимости сотрудники авиаотделений, которые принимают непосредственное участие в ликвидации пожаров, зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц. Все выплачивается в срок, в 2024 году – за январь и февраль. Долгов перед коллективом по зарплате нет», – заявил чиновник.

Несколько дней назад лесные пожарные записали видеообращение, которое опубликовало агентство «Уралинформбюро». Сотрудники Уральской авиабазы говорят, что у них нет спецодежды и обуви, а зарплата критически низкая. «Все эти, застаревшие уже, проблемы зафиксированы в протоколах общих собраний каждого из авиаотделений (есть в распоряжении «Уралинформбюро»), до их решения лесные пожарные заявили, что оставляют за собой право не выезжать на тушение пожаров», – отмечают журналисты.

Как уже сообщал «Новый День», в августе прошлого года сотрудники Уральской авиабазы уже жаловались на задержку зарплаты. Перед коллективом образовалась задолженность за июнь и июль, за эти месяцы сотрудники получили только аванс. При этом выплаты за май им тоже были начислены только после вмешательства прокуратуры. В июне по распоряжению губернатора из бюджета области Авиабазе выделили на эти цели почти 41 млн рублей.

По данным прокуратуры, с июня по август более чем 550 сотрудникам учреждения задолжали более 34 млн рублей. Прокуратура внесла представление об устранении нарушения закона не только руководителю ГБУ Свердловской области «Уральская база авиационной охраны лесов», но и губернатору. В результате вмешательства прокуратуры задолженность по выплате заработной платы на сумму свыше 34 млн рублей перед работниками учреждения погашена. Прокурорская проверка была инициирована по материалам СМИ.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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