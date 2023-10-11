За лето коллективу Уральской авиабазы задолжали по зарплате почти 35 млн рублей

Сотрудникам Уральской базы авиационной охраны лесов погасили задолженность по заработной плате только после вмешательства прокуратуры.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, с июня по август более чем 550 сотрудникам учреждения задолжали более 34 млн рублей. Прокуратура внесла представление об устранении нарушения закона не только руководителю ГБУ Свердловской области «Уральская база авиационной охраны лесов», но и губернатору. В результате вмешательства прокуратуры задолженность по выплате заработной платы на сумму свыше 34 млн рублей перед работниками учреждения погашена. Прокурорская проверка была инициирована по материалам СМИ.

Как уже сообщал «Новый День», в августе сотрудники Уральской авиабазы снова пожаловались на задержку зарплаты. По данным «Нового Дня», перед коллективом образовалась задолженность за июнь и июль, за эти месяцы сотрудники получили только аванс. При этом выплаты за май им тоже были начислены только после вмешательства прокуратуры. В июне по распоряжению губернатора из бюджета области Авиабазе выделили на эти цели почти 41 млн рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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