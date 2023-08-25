С сотрудниками Уральской авиабазы обещали рассчитаться по зарплате «до конца года»

Сотрудники Уральской авиабазы снова жалуются на задержку зарплаты. По данным «Нового Дня», перед коллективом образовалась задолженность за июнь и июль, за эти месяцы сотрудники получили только аванс. При этом выплаты за май были начислены только после вмешательства прокуратуры. Тем не менее работа по тушению природных пожаров продолжается.

Телеграм-канал «Не для протокола», который считается близким к свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву, пишет, что проблемы с задержкой зарплат сотрудникам Авиалесоохраны возникают ежегодно во всех регионах России, потому что деньги выделяются из федерального бюджета.

«В этом году в Свердловской области была тяжелая ситуация с лесными пожарами. Сотрудники уральской Авиалесоохраны весь сезон работали на износ. По поручению Евгения Куйвашева министр природных ресурсов Денис Мамонтов съездил в федеральное правительство, чтобы договориться о скорейшем погашении долга перед пожарными. Также по решению губернатора в июне из бюджета области Авиабазе выделили почти 41 млн рублей, чтобы они погасили перед сотрудниками долги за май. Накануне спасателям индексировали оклад. Сейчас обсуждается выделение из регионального бюджета дополнительных денег на премии пожарным. В любом случае, сотрудники Авиабазы получат все выплаты до конца года», – пишет «Не для протокола».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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