Сотрудникам Уральской авиабазы погасили все долги по зарплате

И.о. директора Уральской базы авиационной охраны лесов Илья Секерин сообщил, что задолженность по зарплате в учреждении ликвидирована. Все работники получили деньги за тушение пожаров весной этого года.

«С легким сердцем могу сказать, что все долги по зарплате погашены. Но нужно понимать специфику возникновения таких долгов. Зарплата работника Авиалесоохраны складывается из нескольких видов работ. Оплата работы по тушению лесных пожаров проводится за счет субвенций от Россельхозбанка. Ту сумму, которая была до нас доведена, работники получили своевременно. Но весной было существенно больше лесных пожаров. По итогам обращения в Россельхоз были выделены значительные средства из нераспределенных фондов. Но из-за бюджетных правил этот процесс занял определенное время, а в это время в Уральской авиабазе возник дефицит для выплаты денежного довольствия», – пояснил Илья Секерин, отвечая на вопрос РИА «Новый День».

Начальник Департамента лесного хозяйства по УрФО Олег Сандаков подтвердил, что задержка зарплат была связана с бюрократией. «Конечно, это неправильно, когда работники за тушение пожаров в апреле и мае получают оплату только в ноябре. Но есть ограничения по закону. Эти долги по зарплате нельзя было погасить даже за счет средств Свердловской области – рассматривался и такой вариант, – потому что в этом случае регион не получил бы обратно свои деньги», – пояснил чиновник.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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