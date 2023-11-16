Ущерб от лесных пожаров в УрФО составил 4,7 миллиарда рублей

На территории Уральского федерального округа в 2023 года случилось 3276 лесных пожаров на общей площади 514 тысяч гектар. Число возгораний увеличилось почти на 30%, а ущерб от них составил 4,7 миллиарда рублей.

Как сообщил на пресс-конференции начальник Департамента лесного хозяйства по УрФО Олег Сандаков, сумма ущерба складывается из потерь древесины, погибшего молодняка и затрат на тушение лесного пожара. В Уральском округе расходы на тушение пожаров в 2023 году составили 3,3 миллиарда рублей, что значительно превышает траты прошлого года – 1,9 млрд. Наибольший ущерб от потери деревьев зафиксирован в ХМАО – 1,6 млрд.

Самая тяжелая пожароопасная обстановка в этом году сложилась в Свердловской области, где с апреля по июнь массово горели леса, а с 6 по 10 мая в регионе одновременно действовали более 65 природных пожаров, охватив 100 тысяч га. Треть всех пожаров на территории Большого Урала в 2023 году пришлось именно на Свердловскую область.

«Во время пожароопасного сезона было проведено более 46 тысяч патрулирований лесов. Это на 43% больше, чем в прошлом году. По итогам проверки было возбуждено 827 дел об административных правонарушениях, наложены штрафы на сумму 33 миллиона рублей. В период ограничения посещения лесов патрули задержали 286 человек. Им были выписаны штрафы на сумму 1,5 миллиона рублей», – отчитался Олег Сандаков.

По фактам лесных пожаров в УрФО было возбуждено 68 уголовных дел. Лидером в этой статистике также оказалась Свердловская область – 25 уголовных дел.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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