В Свердловской области высадили 4 миллиона хвойных саженцев для восстановления лесов

В Свердловской области продолжают устранять последствия масштабных лесных пожаров 2023 года, когда в регионе выгорело 350 тысяч га леса. На местах пожарищ высаживают новые деревья. Как проходит эта работа, рассказал на пресс-конференции и.о. министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

«При подсчете ущерба от лесных пожаров мы отталкиваемся от количества потерянных деревьев. Например, если 1 гектар леса вырубили, значит, 1 гектар леса должен быть восстановлен. В результате пожаров 2023 года не весь лес, пораженный огнем, был уничтожен. Выбытие из лесного фонда и восстановление леса в этом году проходит на площади порядка 32 тысяч гектаров. Из них искусственное восстановление леса – на площади 8 тысяч гектаров. В 2025 году было высажено 4 миллиона хвойных саженцев, обычно это ель и сосна сибирская», – рассказал чиновник.

Заместитель начальника департамента лесного хозяйства по УрФО Сергей Куплевацкий добавил, что по Уральскому округу общая площадь лесовосстановления достигает 72 тысяч га. Это не только высадка хвойных саженцев, но и работы по опашке борозд в местах вырубки и пожарищ, которые помогают естественному восстановлению леса.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

