Пожароопасный период в уральских лесах практически закончился

В сентябре в регионах Уральского федерального округа ожидается самый низкий уровень пожарной опасности по сравнению с другими федеральными округами.

Такой прогноз предоставили специалисты федеральной Авиалесоохраны на основе данных Росгидромета и многолетних данных о горимости лесов.

На сегодня, по данным ведомства, наиболее сложная обстановка сохраняется в республиках Тыва, Саха (Якутия) и Забайкальском крае. Помощь регионам в тушении лесных пожаров оказывают более 1 тыс. парашютистов и десантников федеральной Авиалесоохраны и Авиалесоохраны 11 регионов Северо-Запада, Приволжья, Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Режим ЧС введен на всей территории республик Саха (Якутия), Бурятия, Тыва, Забайкальского края и в муниципальном образовании Феодосия Республики Крым.

На Урале с начала пожароопасного сезона до 1 августа потушили 646 лесных пожаров на общей площади 12 170 гектаров, что в разы меньше, чем в 2023 году. Тогда, напомним, за год случилось 3276 лесных пожаров на общей площади 514 тысяч гектар. Число возгораний увеличилось почти на 30% по сравнению 2022 годом, а ущерб от них составил 4,7 миллиарда рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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