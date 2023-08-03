За «горячий» май сотрудникам Уральской авиабазы задолжали 31,3 млн рублей

В мае 2023 года, когда в Свердловской области бушевали лесные пожары, у ГБУ «Уральская авиабаза авиационной охраны лесов» образовалась задолженность перед сотрудниками на сумму свыше 31,1 млн рублей. Ситуация разрешилась после вмешательства прокуратуры.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, зарплата за тушение лесных пожаров на авиабазе начисляется отдельно и должна выдаваться два раза в месяц в сроки, установленные коллективным договором. Но по итогам мая 707 работникам не заплатили свыше 31,3 млн рублей.

Прокуратура подала в суд исковые заявления о взыскании задолженности и компенсации за ее задержку, о взыскании компенсации морального вреда. На данный момент долги перед сотрудниками авиабазы погашены.

Отметим, два месяца назад на Уральской авиабазе сменился руководитель. С 1 июня ушел в отставку прежний директор Роман Лежнин. На его место пришел директор Березовского лесничества Александр Петров, пока он работает в статусе и.о.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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