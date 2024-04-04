Авиалесохрана опровергает заявления Мамонтова о зарплатах: «К пожароопасному сезону мы не готовы» (ВИДЕО)

Сотрудники Авиалесохраны из разных городов Свердловской области продолжают сообщать о крайне низких зарплатах. Первыми были пожарные из Ивделя, которые записали видеообращение к властям, рассказали о крайне низких окладах, задержках заработной платы, сложностях с обмундированием – снаряжение мужчинам приходится порой закупать за свой счет, потому что качество спецодежды, которую выдают работникам, крайне низкое, ее не хватает даже на сезон.

Работники лесоохраны рассказали о своих зарплатах

Затем с аналогичным обращением выступили их коллеги из Алапаевска, они так же записали видео, в котором рассказали о тех же проблемах – низкие оклады, задержки выплат, невысокое качество или отсутствие снаряжения.

После к ним присоединились и пожарные из Сосьвы. Они потребовали своевременно выдавать средства индивидуальной защиты, обеспечивать их питанием, увеличить командировочные и оклады. Сосьвинцы напомнили, что в марте первый вице-губернатор Алексей Шмыков обещал увеличить оклады парашютистам-десантникам-пожарным до 12 800 рублей, сейчас оклад составляет 6800. Более того, в прошлом году им не выплатили положенные премии, а летчикам не оплатили налет. «Наша зарплата не соответствует уровню жизни. Мы не можем содержать семьи. Руководство ссылается на нехватку средств. К пожароопасному сезону 2024 года мы не готовы», – говорят сотрудники Уральской авиабазы.

Свердловское минприроды ранее заявляло, что все в порядке. «Заработная плата лесных пожарных за три года выросла больше чем на 20%. В частности в октябре 2023 года прошла повышенная индексация окладов на 10,9% всех сотрудников Уральской авиабазы. Зарплата зависит от ряда факторов: должности, классности, объема выполненной работы. Средняя заработная плата лесных пожарных Уральской авиабазы составляет от 40 до 80 тысяч рублей. Во время максимальных пиков горимости сотрудники авиаотделений, которые принимают непосредственное участие в ликвидации пожаров, зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц. Все выплачивается в срок, в 2024 году – за январь и февраль. Долгов перед коллективом по зарплате нет», – заявил министр природных ресурсов Денис Мамонтов.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/823644.html

Екатеринбург, Елена Сычева

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