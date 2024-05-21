Техника неисправна, инвентаря не хватает: прокуратура нашла нарушения на Уральской авиабазе (ДОКУМЕНТ)

Прокуратура Свердловской области выявила многочисленные нарушения при снабжении сотрудников Уральской авиабазы средствами индивидуальной защиты, продовольствием, снаряжением и инвентарем, спецтехникой. Таким образом, жалобы спасателей, попавшие в СМИ, во многом подтвердились.

Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Альшевских, который получил от областного прокурора Бориса Крылова ответ на свой запрос. «Работники сразу нескольких филиалов – Сосьвинского, Алапаевского, Ивдельского – устали мириться с проблемами, существующими в организации. Они вынужденно рассказали СМИ, что не обеспечены на все сто средствами пожаротушения и индивидуальной защиты. Реагируя на публикации, я задействовал прокуратуру. И она подтвердила худшие опасения… Чего у спасателей было в избытке, это оптимизма. Остальным начальство их обделило. Работникам не выдавались в полном объеме СИЗы, пайки, встречалась просрочка. Мало того, проверяющие обнаружили в подразделениях неисправную технику, используемую при тушении пожаров, отсутствие снаряжения и инвентаря», – написал Альшевских в своем телеграм-канале.

По итогам проверки руководителю Уральской авиабазы внесено 10 прокурорских представлений, устранение нарушений находится на контроле ведомства. Кроме того, 3 апреля прокуратура направила в Кировский суд Екатеринбурга иск к областному минприроды с требованием обеспечить авиабазу необходимой техникой, оборудованием, снаряжением и инвентарем до 31.12.2024. Министру природных ресурсов Свердловской области Денису Мамонтову внесено прокурорское представление за ослабление контроля над подведомственным учреждением.

При этом нарушений в части оплаты труда сотрудников авиабазы прокуратура не нашла.

Как уже сообщал «Новый День», в апреле 2024 года сотрудники Авиалесохраны из разных городов Свердловской области заявляли о крайне низких зарплатах. Первыми были пожарные из Ивделя, которые записали видеообращение к властям, рассказали о маленьких окладах, задержках заработной платы, сложностях с обмундированием – снаряжение мужчинам приходится порой закупать за свой счет, потому что качество спецодежды, которую выдают работникам, неудовлетворительное, ее не хватает даже на сезон. Затем с аналогичным обращением выступили их коллеги из Алапаевска, они тоже записали видео, в котором рассказали о тех же проблемах. После к ним присоединились и пожарные из Сосьвы.

При этом Свердловское минприроды утверждало, что все в порядке. «Средняя заработная плата лесных пожарных Уральской авиабазы – от 40 до 80 тысяч рублей. Во время максимальных пиков горимости сотрудники авиаотделений, которые принимают непосредственное участие в ликвидации пожаров, зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц. Все выплачивается в срок, в 2024 году – за январь и февраль. Долгов перед коллективом по зарплате нет», – заявил министр природных ресурсов Денис Мамонтов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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