Уральской авиабазе снова не хватает техники и инвентаря

Свердловская природоохранная прокуратура в судебном порядке обязала региональное министерство природных ресурсов и Уральскую авиабазу устранить нарушения в сфере охраны лесов от пожаров.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, наземные участки и авиаотделения базы не обеспечены необходимым количеством противопожарной техники и инвентаря, некоторая техника неисправна.

Министру природных ресурсов и директору ГБУ Свердловской области «Уральская база авиационной охраны лесов» внесены представления.

Кроме того, суд обязал минприроды ликвидировать 62 свалки твердых бытовых отходов, из-за которых может загореться лес.

Как уже писал «Новый День», те же самые проблемы у авиабазы были и в прошлом году. В мае 2024 года по итогам прокурорской проверки руководителю Уральской авиабазы внесено 10 прокурорских представлений. Министру природных ресурсов Свердловской области Денису Мамонтову было внесено прокурорское представление за ослабление контроля над подведомственным учреждением.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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