«Не ходите в лес». Куйвашев объяснил, как власти намерены бороться с природными пожарами

Губернатор Евгений Куйвашев предложил свердловчанам не ходить в лес в пожароопасный период.

«Наша задача сегодня – подготовится к следующему пожароопасному сезону. Мы увеличили финансирование на приобретение техники. В зимний сезон нужно потушить все торфяные пожары, специалисты лесоохраны занимаются этим. Сейчас есть уникальная технология, которая позволяет одним бульдозером затушить до 2 гектаров.

Надо с весны еще раз сделать минерализированные полосы. На приусадебных участках людям нужно вычистить сухостой и траву. Главы муниципалитетов будут все это контролировать. Жителям надо объяснять, что в пожароопасной период нельзя в лес ходить. Причин лесных пожаров много: сухие грозы, искры от проводов, стекло от бутылки. Но мы должны исключить человеческий фактор, поэтому нужно максимально ответственно относиться к этому. Обращаюсь к уральцам: не ходите в леса в пожароопасный период», – заявил глава Свердловской области на прямой линии.

Куйвашев отметил, что ситуация с лесными пожарами в 2023 году была «напряженной», и поблагодарил жителей пострадавших поселков за терпение. По словам губернатора, в Сосьве и Таежном строители успели возвести новые дома до холодов, в Шайдурихе закончилась приемка 13 новых домов. На 2024 год в этих населенных пунктах запланировано благоустройство.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Ольга Тарасова

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