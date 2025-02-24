Более 32 тысяч гектаров сгоревшего леса в Свердловской области засадят елками и соснами

В 2025 году в Свердловской области высадят хвойные деревья на площади более 32 тысяч га. На эти цели из федерального бюджета выделено 17,8 млн руб., сообщили «Новому Дню» в региональном министерстве природных ресурсов.

Восстановление леса после пожаров проводится на территории всех лесничеств области. Посадочный материал специалисты берут в подведомственных и частных питомниках. В качестве сеянцев используют сосну обыкновенную и ель сибирскую – это основные хвойные породы для Среднего Урала.

Напомним, в 2023 году Свердловская область пережила самый тяжелый пожароопасный сезон в своей истории. В регионе было зарегистрировано более тысячи природных пожаров на площади 350 тысяч га. Однако ущерб уральским лесам оказался не таким огромным, как считалось ранее.

«Большая часть пожаров, которые прошли в 2023 году на территории Свердловской области, – это низовые беглые весенние пожары, от которых не пострадали взрослые хвойные и лиственные деревья. В настоящее время, по данным государственного лесопатологического мониторинга по результатам обследования лесных насаждений, поврежденных лесными пожарами 2023 года, на территории Свердловской области сплошные санитарные рубки проведены на площади 3,3 тысячи гектаров, выборочные санитарные рубки – на тысяче гектаров. После проведения сплошных санитарных рубок все площади подлежат лесовосстановлению», – сообщили в пресс-службе министерства.

Впрочем, санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах проводятся только по результатам лесопатологического обследования, и в первую очередь в тех местах, где рядом находятся населенные пункты, садоводческие товарищества, автомобильные и железные дороги.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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