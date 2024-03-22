Особый режим: пожароопасный сезон в Свердловской области начнется 10 апреля

Правительство Свердловской области установило сроки пожароопасного сезона в 2024 году. На всей территории региона особый период начнет действовать с 10 апреля, для северных поселений – с 15 апреля.

Как сообщает департамент информационной политики, в этом году Уральской авиабазе выделено почти 990 миллионов рублей на мониторинг и тушение лесных пожаров. «Вопросы, связанные с пожароопасной обстановкой, взяты на особый контроль. Но не все зависит от нас. Мы готовы, мы проводим работу, но природные и метеорологические условия иногда непредсказуемы, в прошлом году мы это видели», – заявил заместитель начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России Сергей Воронцов на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Напомним, в 2023 году Свердловская область пережила самый тяжелый пожароопасный сезон за всю свою историю. Леса массово горели с апреля по июнь, всего в регионе случилось более 1100 природных возгораний. Пожары уничтожили десятки жилых домов в поселках Сосьва, Шайдуриха, Таежный и деревне Неустроева. На ликвидацию природных ЧС из резервного фонда Свердловской области было потрачено 2 миллиарда рублей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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