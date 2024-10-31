Как отметить «Тыквенный Спас» и не нагрешить, объяснили православные

Сегодня католики отмечают День всех святых, он же Хэллоуин, когда мир живых и мир духов соприкасаются, и нечисть выходит на улицы. Атрибут праздника – тыква, а также скелеты, приведения, пауки и так далее.

В России Хэллоуин не прижился, в течение нескольких последних лет попытки праздновать его в школах подвергались резкой критике, однако все же российская аудитория заинтересовалась этим праздником. Практически все отечественные мультсериалы обращаются к этой традиции, например, в мультфильме «Тиг и Лео» есть серия «Хэллоуин», где Тиг случайно находит голову хэллоуинского персонажа Тыквоголового и делает ее деталью своего праздничного костюма для сбора сладостей. В мультсериале «Три кота» праздник фигурирует как «День страшилок», там котята переодеваются в костюмы пауков, привидений и летучих мышей и пытаются напугать друг друга.

«Тыквенным Спасом» называть российскую версию праздника предложили в одной из школ Ижевска, где решили отметить его, но не делать полную кальку с зарубежного. Практически сразу же на это отреагировали православные. «Новый праздник безобиден, если не воспринимать его слишком серьезно и не относить к церковным. Лучше назвать его веселым Днем тыквы и просто угоститься осенними плодами в этот день, порадовать близких. Как альтернатива Хэллоуину, Тыквенный Спас вполне может прижиться в России. И все-таки это – светский праздник. Называть его Спасом неверно. Такого дня нет в православном календаре», – уточняет портал «Православие и мир».

В минздраве Свердловской области напомнили, что в тыкве содержатся калий, натрий, кальций, магний, фосфор, железо, медь, марганец, кобальт, цинк, молибден, витамины группы В, витамин А. «Клетчатка повышает эластичность сосудов, улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Пищевые волокна овоща полезны для правильного пищеварения, поддержания кишечной микрофлоры. Семечки обладают желчегонным действием, снижают уровень холестерина в крови, вырабатывают «гормон счастья» серотонин и «гормон сна», а также являются антипаразитарным средством», – сообщили в ведомстве.

В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области предупредили, что покупать тыкву лучше в целом виде, а не разрезанную, лучше выбирать плоды до 5 кг. «При надавливании на кожуру ногтем на хорошей тыкве не останется следов. Кожура должна быть плотной, но не сухой. У спелой тыквы темный, сухой «хвост». Разрезанная тыква может храниться в холодильнике не более 10 дней, но если обернуть овощ фольгой, срок увеличится до месяца», – добавили там.

Отметим, из тыквы получаются не только вкусные супы-пюре или каши, но и пироги. «Новый День» публикует проверенный рецепт.

Тыквенный тарт

Для начинки потребуется:

Тыква около 700 г

70 г сахарной пудры

2 яйца

1 желток

1 апельсин

1 ч.л. корицы

150 г сливок 33-35%

Для теста:

225 г муки

30 г сахарной пудры

130 г сливочного масла

40 г холодной воды

20 г апельсинового сока

щепотка соли

1. Для теста муку надо перемешать в однородную крошку с холодным маслом. Делать это можно в блендере, предварительно нарезав кубиками масло, или руками, используя терку для масла. Туда же добавить соль и сахарную пудру, перемешать, а затем влить сок и воду, замесив крутое тесто. Его нужно убрать в пленку и отправить в холодильник на 30-40 минут.

2. Для начинки нужно сначала запечь тыкву – нарезав ее на крупные куски, убрав семечки, отправить в духовку (прямо с кожурой). Духовка должна быть прогрета до 180 градусов, запекать придется 20-25 минут, пока кожура не будет легко протыкаться ножом. Когда тыква готова, мякоть нужно ложкой отделить от кожуры, а затем пробить блендером. К ней добавить корицу, сахарную пудру, цедру апельсина, а следом яйца и желток.

4. В другой миске взбить сливки до мягких пиков, легче всего это сделать, когда они холодные, а затем вмешать сливки в тыквенную массу лопаткой, чтобы сохранить пористость и воздушность.

5. Тесто раскатать до 0,5 см, выстелить им дно и бортики формы, укрыть пекарской бумагой, засыпать утяжелителем (фасоль, например) и запечь на 170 градусов примерно 10-15 минут.

6. Затем основу остудить, влить в нее начинку, запекать на 160-170 градусах примерно 40-50 минут, пока не загустеет и не треснет серединка пирога. Дать остыть при комнатной температуре, а после – стабилизировать минимум 3 часа в холодильнике.

Екатеринбург, Елена Сычева

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