У католиков начался новый литургический год и подготовка к Рождеству Христову

У католиков в эти выходные начался новый литургический год. Начало нового цикла богослужений совпадает с началом адвента (от лат. adventus – пришествие)– подготовки к Рождеству.

Всего адвент должен включать в себя 4 воскресенья. По традиции, с началом адвента в католических приходах ставится венок с четырьмя свечами, и каждое воскресенье зажигается одна свеча. Все свечи и одеяния служителей храмов во время адвента – фиолетового цвета – в знак воздержания перед праздником. Во время адвента верующие готовятся к духовному явлению Христа, вспоминают о предсказании пророков и Иоанна Крестителя о пришествии Спасителя. Католическая церковь считает адвент временем всеобщего покаяния. При этом, адвент не является постом в классическом понимании, в нем не предполагается такого строгого соблюдения правил. Окончание адвента наступит в ночь с 24 на 25 декабря, когда начнется первая рождественская месса. В это время все, исповедующие католицизм, по традиции соберутся на семейный праздничный ужин и преломят рождественский хлеб.

Екатеринбург, Елена Васильева

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