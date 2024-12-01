РПН проверит воздух в Кольцово, где горит полистирольный цех (ФОТО)

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в связи с пожаром на Свердмаше проводит замеры качества воздуха на предмет наличия в нем загрязняющих веществ. Напомним, что на улице Испытателей горит цех по производству полистирола. Площадь – полторы тысячи квадратных метров.

Санитарные врачи советуют жителям в районе пожара по возможности не находиться на открытом воздухе, делать влажную уборку, не открывать окна, больше пить, промывать глаза, нос и горло, отказаться от контактных линз в пользу очков, отказаться от курения, а выходя на улицу, использовать маски и респираторы. В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появлении признаков одышки, кашля, бессонницы), обострения хронических болезней необходимо обратиться к врачу. Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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