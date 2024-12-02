Роспотребнадзор исследовал воздух после крупного пожара в Кольцово

Специалисты Роспотребнадзора исследовали состояние атмосферного воздуха в зоне жилой застройки вблизи складе в Кольцово, где накануне случился крупный пожар.

Пробы были отобраны по адресу: пер. Горнистов, 13, – это ближайший к зоне возгорания жилой дом. Превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено, гамма-фон в жилой застройке находится в пределах нормы.

«Отсутствие превышений нормативов, по экспертным выводам, связано со значительной удаленностью жилья от места пожара (380 м), а также с благоприятными метеоусловиями: из-за безветренной погоды факел поднялся высоко и дым ушел выше жилой застройки», – пояснили в Роспотребнадзоре.

Как уже сообщал «Новый День», 1 декабря в 13:29 загорелся полистирольный цех на заводе Свердмаш. Площадь пожара составила 1500 кв. м. От огня пострадал один человек. С территории промзоны самостоятельно эвакуировались 70 человек. В горящем цехе обрушилась кровля на площади 400 кв. м. Потушить пожар удалось только вечером.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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