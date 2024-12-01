Пожар в Кольцово потушили. Напомним, там горел цех по производству полистирола.

«Тушение пожара затруднялось тем, что на объекте отсутствовало водоснабжение. Пришлось протягивать магистральные линии на расстояние более 400 метров. Были задействованы 3 магистральные линии, подано 12 пожарных стволов, организовано 3 участка боевых действий. Один участок непосредственно на тушение цеха и два других – на защиту соседних строений», – прокомментировал начальник ГУ МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев. Он также отметил, что пострадавший работник цеха после медицинского осмотра отказался от госпитализации.

Как отметили в пресс-службе региональной прокуратуры, причины и источник возгорания в данный момент уточняются. Одна из версий причин пожара – неисправность сушильной комнаты. Проведение доследственной проверки по факту возгорания на территории промзоны находится на контроле прокуратуры Октябрьского района.

Как сообщал «Новый День», что сегодня в 13:29 загорелся полистирольный цех на заводе Свердмаш. Площадь пожара составила 1500 кв. м. От огня пострадал один человек. С территории промзоны самостоятельно эвакуировались 70 человек. РПН взял пробы воздуха на предмет оценки наличия в нем загрязняющих веществ. Кроме того, лаборатория МЧС России также проверила допустимую концентрацию продуктов горения в воздухе – вредных веществ не обнаружили.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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