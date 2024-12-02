Кадровый дефицит в Гортрансе сократился благодаря брутто-контрактам

В екатеринбургском Гортрансе впервые за много лет растет, а не убывает количество сотрудников. Этому способствовало заключение брутто-контрактов на работу трамваев и троллейбусов, которые действуют с 1 августа.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, с начала 2024 года на работу приняли:

– 107 водителей (9 – в начале года, 37 – к июню, 107 – к началу ноября);

– 192 кондуктора (12 – в начале года, 94 – к июню, 192 – к началу ноября);

– 47 слесарей (4 – в начале года, 21 – к июню, 47 – к началу ноября).

Это коррелирует с ростом зарплат на предприятии. Сначала доходы увеличились на 10% за счет индексации, а затем – еще на 30% благодаря введению брутто-контрактов.

С начала года количество вакансий сократилось с 332 до 218 для водителей трамваев; со 150 до 69 для водителей троллейбусов; с 1262 до 1087 для кондукторов.

При этом остается сложной ситуация с водителями автобусов, на работу которых брутто-контракты еще не заключили. В начале года городу были нужны 357 таких специалистов, в июле – 367, а к ноябрю – 363. То есть дефицит сохранился на том же уровне.

Как уже сообщал «Новый День», в новой схеме расчетов с перевозчиками вся прибыль от продажи билетов в общественном транспорте поступает в городской бюджет. В свою очередь транспортные предприятия получают средства не за количество перевезенных пассажиров, а за километры, которые проехал транспорт. С 1 августа на систему брутто-контрактов перешли трамваи и троллейбусы. Автобусы планировалось перевести на новую схему оплаты услуг с 1 октября, но сейчас сроки вновь отложили.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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