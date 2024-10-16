Транспортную реформу в Екатеринбурге перенесли на 1 января

Администрация Екатеринбурга заключит брутто-контракты на перевозку пассажиров частными автобусами с 1 января 2025 года. Об этом сообщает близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное». При этом, по данным источника, власти предложат горожанам новое тарифное меню: обычные и льготные проездные будут стоить дешевле, чем сейчас.

Напомним, в новой схеме расчетов с перевозчиками вся прибыль от продажи билетов в общественном транспорте поступает в городской бюджет. В свою очередь транспортные предприятия получают средства не за количество перевезенных пассажиров, а за километры, которые проехал транспорт. С 1 августа на систему брутто-контрактов перешли трамваи и троллейбусы. Автобусы планировалось перевести на новую схему оплаты услуг с 1 октября, но сейчас сроки вновь отложили.

На реализацию транспортной реформы в Екатеринбурге заложено 6,8 миллиарда рублей. В эту сумму также входит закупка новых подвижных составов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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