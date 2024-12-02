Урал Мороз: «Век материальных подарков закончился»

Уже второй год в письмах Деду Морозу и другим новогодним волшебникам дети чаще просят не какие-то ценные подарки, а здоровья для своих родителей, бабушек и дедушек. Об этом рассказал на пресс-конференции в ТАСС Урал Мороз из арамильского «Парка сказов».

«Когда ребятишки пишут письма, уже второй год не просят материального. В основном просят помочь, чтобы они учились хорошо, чтобы родители были здоровы, бабушки-дедушки. Век материальных подарков закончился, дети мыслят более широко. Думаю, это хорошо», – поделился он.

Его коллега Тол Бабай из Удмуртии согласился с этим и добавил, что дети часто просят об исполнении желаний. Многие хотят, чтобы волшебник приехал к ним в гости в новогоднюю ночь и встретил праздник вместе с ними.

То же самое рассказал Дед Мороз Черноземья: «Соглашусь с братьями, дети чаще стали желать здоровья и счастья. Еще многие ребятишки просят разбудить их ровно в полночь: «Разбуди меня, когда принесешь подарки». Приходится объяснять, что детей очень много, а новогодняя ночь короткая, поэтому пусть это останется тайной и волшебством».

Руководитель отдела по маркетингу и корпоративным коммуникациям макрорегиона Урал АО «Почта России» Ирина Бахтина рассказала, что в крупных городах установлено более 100 специальных почтовых ящиков для писем Деду Морозу, но точно так же их можно опустить и в обычный почтовый ящик в любом отделении связи, сотрудники почты знают, где живет Дед Мороз. В прошлом году только в его резиденцию в Великом Устюге доставили более 120 тысяч писем.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube