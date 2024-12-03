Бюджет 2025 года по сравнению с первым чтением вырос на 36,9 млрд рублей

Заксобрание Свердловской области приняло во втором чтении бюджет на 2025 год и плановый период 2025-2026 гг.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», перед депутатами выступил председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Петр Соколюк. он рассказал, как изменились параметры бюджета с учетом результатов работы временной согласительной комиссии.

Прогноз по доходам был увеличен на 36,9 млрд руб., в том числе на 31,7 млрд руб. – за счет безвозмездных поступлений из бюджетов другого уровня, и составил 483,13 млрд. руб.

Прогноз по расходам скорректирован на 38,4 млрд и составят 529,1 млрд руб.

Дефицит увеличивается на 1,3 млрд и составит 45,3 млрд.

За принятие бюджета во втором чтении проголосовали 40 депутатов, 5 воздержались.

Позже на сегодняшнем заседании закон о бюджете будет принят в третьем окончательном чтении.

Как уже сообщал «Новый День», в первом чтении проект бюджета был принят 12 ноября со следующими параметрами: доходы – 446,8 млрд рублей, расходы – 490,8 млрд рублей, дефицит – 44 млрд рублей, верхний предел государственного долга на 1 января 2026 года – 120,7 млрд рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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