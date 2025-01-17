К 2036 году доходы Свердловской области вырастут до 920 млрд, госдолг – до 256 млрд

Правительство Свердловской области утвердило новый долгосрочный бюджетный прогноз до 2036 года. По сравнению с предыдущей редакцией документа цифры существенно изменились.

Как следует из постановления, доходы областного бюджета по прогнозу составят: в 2027 году – 553 млрд рублей, в 2030 – 644 млрд, в 2033 – 767 млрд, в 2036 – 920 млрд рублей. В прежней редакции прогноза фигурировали 389, 503, 613 и 751 млрд рублей соответственно.

Увеличился и прогноз по расходам. С 2026 по 2036 год они увеличатся с 527 до 936 млрд рублей (в прежней редакции – с 387 до 747 млрд рублей).

Размер государственного долга будет продолжать расти и к 2036 году по прогнозу составит 256 млрд рублей (ранее – 88 млрд рублей).

Отметим, что реальные параметры областного бюджета уже вышли далеко за пределы старой версии прогноза. По закону о бюджете-2025 доходы составят 483,13 млрд. руб., расходы – 529,1 млрд руб., дефицит – 45,3 млрд. В прогнозе от 2023 года были указаны цифры 378 млрд и 375 млрд рублей соответственно, профицит – 2%.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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