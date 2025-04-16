Паслер раскрыл истинный размер госдолга Свердловской области

Врио губернатора Денис Паслер рассказал, что госдолг у региона большой, но это не критично.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Паслер объяснил главредам уральских СМИ, что заявленный минфином госдолг в 92 млрд рублей – «это только то, что вы видите». Фактически к этой сумме нужно прибавить еще 50 млрд – стоимость заключенных областью концессий.

«Сказать, что это критично – нельзя, но тем не менее – долг не маленький. Область с обслуживанием справляется, к долгам я отношусь аккуратно. Если не будет кардинальных изменений в экономике мира, страны – риска не вижу», – заявил Паслер.

В то же время он обмолвился: «Госдолг большой, если бы его не было, мы могли бы построить ветку метро за свои деньги».

Екатеринбург, Полина Румянцева, Елена Владимирова

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