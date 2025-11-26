Паслер о госдолге: «Я всегда аккуратно относился к долгам»

Денис Паслер заявил, что намерен и в дальнейшем следить за тем, чтобы госдолг региона оставался на «безопасном» уровне, и дал понять, что прежнее руководство области не делало в этом направлении все возможное.

«Я всегда очень аккуратно относился к долгам, где бы ни работал. Особенно если это делается неосознанно, и расходы необоснованны, но формируется госдолг, который надо потом отдавать, что существенно ограничивает возможности по обязательным расходам региона. Поэтому мы очень взвешенно будем относиться к финансовым обязательствам и к госдолгу области. Все будем делать, чтобы долг был на безопасном уровне. Чтобы были возможности потом, в случае крупных проектов, привлекать заемные средства», – сказал губернатор. В пример таких крупных проектов он привел закупку современных трамваев для Екатеринбурга.

Как уже писал «Новый День», на первой встрече с уральскими СМИ в апреле Паслер объяснил, что заявленный минфином на тот момент госдолг в 92 млрд рублей – «это только то, что вы видите». Фактически к этой сумме нужно прибавить еще 50 млрд – стоимость заключенных областью концессий. «Сказать, что это критично – нельзя, но тем не менее – долг немаленький. Область с обслуживанием справляется, к долгам я отношусь аккуратно. Если не будет кардинальных изменений в экономике мира, страны – риска не вижу», – сказал Паслер. В то же время он обмолвился: «Госдолг большой, если бы его не было, мы могли бы построить ветку метро за свои деньги». За несколько месяцев госдолг области заметно снизился.

Екатеринбург, Елена Владимирова

