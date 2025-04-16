Денис Паслер о развитии метро в Екатеринбурге: «Это сложно, но не невозможно»

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер считает, что метрополитен в Екатеринбурге должен строиться за бюджетные средства. Вопрос финансирования остается одним из самых сложных, но его можно решить.

«Тема метро давно актуальна, мы обсуждали ее с президентом. Екатеринбург – компактный город, но не самый большой среди миллионников. Наземное метро – это хорошо, но метрополитен более актуален. Строить метро за счет внебюджетных источников не вариант, потому что потом будут дорогие билеты. Да и практики такой даже нет. Метро строит государство. Мы будем обсуждать дальше, как найти финансирование – это сложно, но не невозможно. Мы с президентом обсуждали моменты, связанные с пассажиропотоком, развитием города. Это один из вопросов, который нельзя выпускать из поля зрения», – сказал Паслер на встрече с руководителями екатеринбургских СМИ.

Отметим, что тема строительства метрополитена была одной из первых, которую затронул Денис Паслер во время принятия должности врио губернатора Свердловской области.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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