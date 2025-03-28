«Надо заниматься», – Паслер о метро в Екатеринбурге (ВИДЕО)

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер прокомментировал планы на строительство метро, которые он в том числе обсуждал с президентом России Владимиром Путиным, говоря о самых насущных вопросах Екатеринбурга.

Денис Паслер о метро

«Город большой, активно развивается. Конечно, транспортная составляющая важна. Хотим мы или не хотим, а мы хотим, им точно нужно будет заниматься. Конечно, и другими направлениями тоже. И трамваи, и троллейбусы, и автобусы – все, что есть в городе. И, конечно, метро», – сказал Паслер на брифинге после того, как его представили местным чиновникам и политикам.

Екатеринбург, Елена Сычева

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