Денис Паслер начал крупнейшее обновление парка общественного транспорта

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер утвердил планы обновления общественного транспорта в муниципалитетах региона до 2030 года. Ежегодно бюджетам городов планируется направлять свыше 300 миллионов рублей в виде субсидий на покупку новых автобусов.

«Повышение безопасности пассажирских перевозок – одно из приоритетных направлений, этому вопросу уделяется особое внимание на уровне страны. В этом году 12 городов Свердловской области получили субсидии на покупку 36 автобусов. Новые автобусы оборудованы всем необходимым для комфорта пассажиров и отвечают требованиям безопасности», – сообщил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в своих социальных сетях.

Глава региона отметил, что первые машины уже начали поступать в муниципалитеты региона: Краснотурьинск получил семь автобусов, Новоуральск – пять. Еще 11 машин будут направлены на межмуниципальные маршруты – между Верхней Пышмой и Екатеринбургом, а также в Ирбит, Нижний Тагил и Красноуфимск.

В общей сложности на обновление автобусного парка за пять лет будет направлено свыше 1,5 миллиарда рублей. Такое решение поможет выполнить задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В частности, национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни» предусматривает, что к 2030 году в агломерациях и городах 85% парка общественного транспорта должны быть достаточно новыми – находиться в нормативном состоянии и не превышать установленного срока эксплуатации.

Соответствующие изменения внесены в государственную программу развития транспортного комплекса Свердловской области. В 2028 и 2029 годах планируется направлять муниципалитетам по 333,2 миллиона рублей на покупку новых автобусов. Регион использует механизм списания долгов по инфраструктурным кредитам, направляя суммы, равные задолженности, на обновление подвижного состава общественного транспорта.

Как уже писал «Новый День», о своем намерении плотно заниматься развитием общественного транспорта Денис Паслер заявил еще 28 марта, когда впервые в ранге врио встретился губернатора с главами городов и местными депутатами.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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