Денис Паслер заявил о необходимости строительства метро в Екатеринбурге

На встрече с президентом Владимиром Путиным Денис Паслер поднял тему продолжения строительства метро в Екатеринбурге. Он напомнил об этом, отвечая на вопрос главы государства, какие актуальные проблемы есть в городе и области.

«Город развивается. Конечно же, вопросов, когда город развивается, немало. Наверняка есть вопросы, которые актуальны были и раньше, и сегодня. Это вопрос транспортный, вопрос, который долго уже не решается, десятилетиями, – вопрос метро. Я думаю, что вы тоже знаете это хорошо. Да и ряд других тем, которые, конечно, сегодня заслуживают внимания», – цитирует Дениса Паслера пресс-служба Кремля.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня ночью Владимир Путин назначил Дениса Паслера врио губернатора Свердловской области. Евгений Куйвашев ушел в отставку по собственному желанию.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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